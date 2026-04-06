Kota BJP Office: 32 हजार वर्गफुट भूमि पर बनेगा बीजेपी कार्यालय का चार मंजिला हाईटेक भवन

कोटा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से पार्टी का कामकाज सीमित संसाधनों के बीच चल रहा था और कई वर्षों से भाजपा का स्थानीय कार्यालय मात्र दो कमरों में संचालित हो रहा था। अब पार्टी का अपना स्थायी और व्यवस्थित कार्यालय भवन बनने जा रहा है, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।