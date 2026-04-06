Rajasthan Weather: राजस्थान में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी, जानें IMD का मौसम पूर्वानुमान

इस दौरान कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, मध्यम से तेज बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। 8 अप्रेल को संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि बाकी इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 9 अप्रेल से अगले 3-4 दिनों तक कोटा संभाग में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।