TET New Update : राजस्थान के 60-70 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, टीईटी अनिवार्यता पर आया नया अपडेट

TET New Update : शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बच्चों के आरटीई कानून में संशोधन के प्रस्ताव के तहत सेवा में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्यता से छूट देने की पहल की गई है। यदि यह संशोधन प्रभावी होता है तो देशभर में बड़ी संख्या में और अकेले प्रदेश में 60 से 70 हजार शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। राज्यसभा में सांसद जॉन ब्रिट्टास ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक-2026 के रूप में एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य उन शिक्षकों को राहत देना है. जो पहले से सेवा में कार्यरत है और जिनकी नियुक्ति उस समय हुई थी जब टीईटी अनिवार्य नहीं था।