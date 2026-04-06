JEE Advanced 2026 : विदेशी स्टूडेंट्स व प्रवासी भारतीयों के लिए आवेदन शुरू

इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आइआइटी रुड़की की ओर से पूर्णतः कंप्यूटर आधारित मोड में 17 मई को दो पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित होगी। वहीं जेईई एडवांस्ड के लिए भारतीय अभ्यर्थियों का पंजीकरण 23 अप्रेल से 2 मई तक होगा। प्रवेश पत्र 11 मई से 17 मई के बीच जारी किए जाएंगे। जबकि परीक्षा परिणाम 1 जून 2026 को घोषित किया जाएगा।