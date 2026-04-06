Kota Bulldozers Action: कांग्रेस नेता के भतीजे के फार्म हाउस पर हुई बड़ी कार्रवाई, वन विभाग ने चलाया बुलडोजर

Farm House Demolished In Kota: वन विभाग ने सोमवार अलसुबह कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता अमीन पठान के भतीजे फिरोज पठान के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई वन विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए हुई। विभाग की टीम सुबह मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में वनकर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।