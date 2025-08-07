Kota Mandi Bhav : गेहूं व लहसुन तेज, सोयाबीन, चना व सरसों मंदा

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 40,000 कट्टे रही। गेहूं 20 रुपए तेज रहा। सोयाबीन 50, चना 50, सरसों 1000 मंदा रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8500 रहे। बॉक्स पेकिंग 4000 से 9000 रहा। लहसुन 200 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव सि्थर रहे।
भाव : गेहूं 2571 से 2700, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2851, धान (1718) 3000 से 3570, धान पूसा 2700 से 3151, सोयाबीन 4000 से 4701, सरसों 6400 से 6900, अलसी 6000 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ नया 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 8100, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7200, मूंग 6500 से 7100, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 5500 से 6500, चना देशी 5200 से 5800, चना मौसमी 5000 से 5800, चना पेप्सी 5000 से 5850 प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2190, चंबल 2170, सदाबहार 2075, लोकल रिफाइंड 1940, दीप ज्योति 2090, सरसों स्वास्तिक 2820, अलसी 2310 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2810, कोटा स्वास्तिक 2390, सोना सिक्का 2660, कटारिया गोल्ड 2390 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1810, अशोका 1810 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4330 से 4380 प्रति क्विंटल।
देसी घी : मिल्क फूड 8880, कोटा फ्रेश 8700, पारस 8950, नोवा 8900, अमूल 9400, सरस 9400, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल, चना दाल 7000-7200, उड़द मोगर 9000-10500, मसूर दाल 7000-7500 प्रति क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट
सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी में 1500 रुपए प्रति किलो की गिरावट रही। वहीं सोने के भाव में भी 600 रुपए की गिरावट रही। चांदी के भाव 116500 रुपए प्रति किलो रहे। सोना कैडबरी प्रति दस ग्राम 101000, सोना शुद्ध 101500 प्रति दस ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 101100
गोल्ड (22 k) : 93611
गोल्ड (20 k) :87913
गोल्ड (18 k) : 80880
गोल्ड (14 k) : 71197
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)