Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व सरसों तेज, उड़द व चना मंदा

भामाशाहमंडी में मंगलवार को विभिन्न कृषि जिन्सों की आवक लगभग 25000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50, सरसों 75 रुपए तेज रहा, जबकि उडद 200, चना 50 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
भाव : गेहूं 2571से 2671, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3300, धान पूसा 2700 से 3001, सोयाबीन 4000 से 4551, सरसों 6200 से 6750, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7000, मूंग 7000 से 7450, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 5500 से 6600, चना देशी 5200 से 5500, चना मौसमी 5000 से 5500, चना पेप्सी 4800 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2210, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2780, अलसी 2380 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2795, कोटा स्वास्तिक 2360, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2360 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4300 से 4330 क्विंटल।
देसी घी : मिल्क फूड 9190, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9350, सरस 9460, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी में गिरावट व सोना तेज
सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी के भाव में 400 की गिरावट रही। सोने के भाव में 200 रुपए की तेजी रही। चांदी के भाव 124500 रुपए प्रति किलो रहे। सोना कैडबरी के भाव 106800 व शुद्ध सोने के भाव 107400 प्रति दस ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24k) (99.5): 106650
गोल्ड (22k) : 98750
गोल्ड (20k) :92739
गोल्ड (18k) : 85320
गोल्ड (14k) : 75106
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)