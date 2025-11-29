Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mnadi Bhav : सोयाबीन मंदा, धान में तेजी

लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8000 प्रति क्विंटल रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 29, 2025

कोटा मंडी की खबर (फोटो: पत्रिका)

भामाशाहमंडी में शनिवार को जिंसों की आवक लगभग 20 लाख कट्टे की रही। सोयाबीन 50 व धान पूसा में प्रति क्विंटल 100 रुपए की तेजी रही। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8000 प्रति क्विंटल रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रहा। खाद्य तेल के भाव सि्थत रहे।

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2451 से 2531 धान सुगन्धा 2400 से 2601, धान (1509 ) 2200 से 3001, धान (1847) 2400 से 2750, धान 1718-1885) 2600 से 3350, धान (पूसा-1) 2400 से 3301, धान (1401)-3100 से 3400, धान दागी 1200 से 2500 ,सोयाबीन 3000 से 4551, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1300 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400 , जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 7500 से 9200 , मूंग 6000 से 7200,उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5100, चना मौसमी 4800 से 5100 चना पेप्सी 4800 से 5101, चना डंकी के भाव 3500 से 4400 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2225, सदाबहार 2085, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2095, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2800, कोटा स्वास्तिक 2400, सोना सिक्का 2650, कटारिया गोल्ड 2430 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन।

कोटा सर्राफा : सोने व चांदी में तेजी

कोटा. सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने व चांदी दोनों धातुओं में तेजी रही। चांदी के भाव 5700 रुपए की तेजी के साथ 170500 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए तेजी के साथ 128000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 128650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 128000

गोल्ड (22 k) :118519

गोल्ड (20 k) : 111304

गोल्ड (18 k) : 102400

गोल्ड (14 k) :90141

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 08:59 pm

Published on:

29 Nov 2025 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mnadi Bhav : सोयाबीन मंदा, धान में तेजी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: UIT के रिटायर्ड सीनियर क्लर्क को भेजा जेल, घर पर रखता था सरकारी योजनाओं की रिकॉर्ड फाइल

कोटा

Kota: उद्योगपति आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट को शेयर करते ही कोटा की तारीफ करने लगे यूजर्स, देश-विदेश में भी हो रही शहर की चर्चा

kota post on social media
कोटा

Kota: AC खरीदने के बहाने व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाया, होटल बुलाकर पत्नी को किया फोन, चौंका देगी 2 मास्टरमाइंड महिलाओं की क्राइम स्टोरी

Kota Honeytrap Case
कोटा

Kota Mnadi Bhav : धनिया 200 रुपए तेज, धान 50 रुपए मंदा

कोटा

BJP की कार्यकारिणी लिस्ट आने के बाद इन चेहरों की हो रही चर्चा, चुनाव लड़े बिना मंत्री बने TT, इन 3 को पहली बार मिली जिम्मेदारी

BJP-News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.