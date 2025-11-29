Kota Mnadi Bhav : सोयाबीन मंदा, धान में तेजी

कोटा मंडी की खबर (फोटो: पत्रिका)
भामाशाहमंडी में शनिवार को जिंसों की आवक लगभग 20 लाख कट्टे की रही। सोयाबीन 50 व धान पूसा में प्रति क्विंटल 100 रुपए की तेजी रही। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8000 प्रति क्विंटल रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रहा। खाद्य तेल के भाव सि्थत रहे।
भाव इस तरह रहे : गेहूं 2451 से 2531 धान सुगन्धा 2400 से 2601, धान (1509 ) 2200 से 3001, धान (1847) 2400 से 2750, धान 1718-1885) 2600 से 3350, धान (पूसा-1) 2400 से 3301, धान (1401)-3100 से 3400, धान दागी 1200 से 2500 ,सोयाबीन 3000 से 4551, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1300 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400 , जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 7500 से 9200 , मूंग 6000 से 7200,उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5100, चना मौसमी 4800 से 5100 चना पेप्सी 4800 से 5101, चना डंकी के भाव 3500 से 4400 प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2225, सदाबहार 2085, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2095, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2800, कोटा स्वास्तिक 2400, सोना सिक्का 2650, कटारिया गोल्ड 2430 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन।
कोटा सर्राफा : सोने व चांदी में तेजी
कोटा. सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने व चांदी दोनों धातुओं में तेजी रही। चांदी के भाव 5700 रुपए की तेजी के साथ 170500 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए तेजी के साथ 128000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 128650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 128000
गोल्ड (22 k) :118519
गोल्ड (20 k) : 111304
गोल्ड (18 k) : 102400
गोल्ड (14 k) :90141
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
