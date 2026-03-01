Good News : अब भामाशाह मंडी ​का होगा विस्तार, स्पीकर ओम बिरला का निर्देश- लैंड डायवर्जन-डीपीआर प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें

Good News : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय में प्रशासन, वन विभाग, केडीए, नगर निगम और मंडी अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर व क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में भामाशाह मंडी विस्तार, एग्रो पार्क की स्थापना, बरसाती पानी की निकासी, पार्कों का विकास और सिंचाई सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।