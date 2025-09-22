कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुजरात के 2 व्यापारियों को बचाया, फिरौती वसूलती थी गैंग, हथियार भी मिले

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अपहरण के बाद बदमाश दोनों व्यापारियों को महाराष्ट्र के अमरावती स्थित एक फार्महाउस पर ले गए। वहां उन्होंने जयेश दत्ताणी को पिस्टल की नोक पर गिरोह में शामिल एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उन्होंने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती की रकम लेने के लिए बदमाशों के तीन साथी इल्लु, आमान पठान व सद्दाम अमरावती से निकल गए, जबकि मोहम्मद जुनैद और नेहाल अहमद दोनों व्यापारियों को अपनी कार में डालकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंचे। कोटा से वे सवाई माधोपुर होते हुए दिल्ली जाने की फिराक में थे।