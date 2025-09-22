Patrika LogoSwitch to English

कोटा

कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुजरात के 2 व्यापारियों को बचाया, फिरौती वसूलती थी गैंग, हथियार भी मिले

कोटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से अगवा किए गए गुजरात के दो व्यापारियों को सकुशल मुक्त कराया है। पुलिस ने दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके पास से दो पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

कोटा

kamlesh sharma

Sep 22, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

कोटा। कोटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से अगवा किए गए गुजरात के दो व्यापारियों को सकुशल मुक्त कराया है। पुलिस ने दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके पास से दो पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। यह गिरोह ब्लैकमेल के लिए गन पॉइंट पर अश्लील वीडियो बनाते थे, ये बदमाश पहले भी ब्लैकमेल करके लोगों से लाखों रुपए वसूल चुके हैं।

पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 18 सितंबर को गुजरात के व्यापारी जयेश दत्ताणी और पांड्या हिम्मत भाई मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और 2 साल से महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में सूरत के एक अन्य कारोबारी जयदीप गिड्डा की कंपनी संचालित कर रहे थे। जिनका 18 सितम्बर की सुबह महाराष्ट्र के मल्कापुर स्थित उनके निवास से अपहरण कर लिया गया था। पांच हथियारबंद बदमाश उनके घर में घुस आए, उन्हें धमकाकर हाथ-पैर बांध दिए और अपनी गाड़ी में डालकर ले गए।

इसी दौरान थाना रेलवे कॉलोनी पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में रेलवे कॉलोनी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने भदाना पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर दोनों बदमाशों को दो देशी पिस्तौल एक जिंदा करतो सहित धर दबोचा। पुलिस ने दोनों व्यापारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

20 लाख रुपए की मांगी फिरौती

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अपहरण के बाद बदमाश दोनों व्यापारियों को महाराष्ट्र के अमरावती स्थित एक फार्महाउस पर ले गए। वहां उन्होंने जयेश दत्ताणी को पिस्टल की नोक पर गिरोह में शामिल एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उन्होंने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती की रकम लेने के लिए बदमाशों के तीन साथी इल्लु, आमान पठान व सद्दाम अमरावती से निकल गए, जबकि मोहम्मद जुनैद और नेहाल अहमद दोनों व्यापारियों को अपनी कार में डालकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंचे। कोटा से वे सवाई माधोपुर होते हुए दिल्ली जाने की फिराक में थे।

महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ऐंठते थे रुपए

पूछताछ में यह भी सामने आया कि बदमाश मोहम्मद जुनैद, नेहाल अहमद, इल्लु, अमान पठान उर्फ बब्बु, सद्दाम, रविन्द्र और ताहिर आपस मे घनिष्ठ मित्र व अपराधिक प्रवृत्ति के लोग है। इन्होंने अमीर व प्रतिष्ठित लोगों का आर्थिक शोषण करने के लिए एक संगठित गिरोह बना रखा था। अपहरण करने के बाद पिस्टल की नोक पर गिरोह में शामिल महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर छवि धूमिल करने की धमकी देकर फिरौती की मांग कर रुपए ऐंठते थे।

गिरोह ने पहले भी कई वारदातें की

एसपी गौतम ने बताया कि इस गिरोह ने पहले भी कई वारदातें की हैं। उन्होंने जयपुर के एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपए, महाराष्ट्र के एक राजनेता का अपहरण कर 11 लाख रुपए और एक शिक्षक से 2 लाख रुपए वसूले किए थे। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जुनैद पुत्र मोहम्मद इमरान (30) और नेहाल अहमद पुत्र फिरोज अहमद (26) महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं।

Updated on:

22 Sept 2025 09:47 pm

Published on:

22 Sept 2025 09:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुजरात के 2 व्यापारियों को बचाया, फिरौती वसूलती थी गैंग, हथियार भी मिले

