कोटा के माननीय सरकार को विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर घेरेंगे, ​ये दो मंत्री रहेंगे निशाने पर

Kota news 16 वीं विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू होने वाला है। इस सत्र में हाड़ौती के विधायक क्षेत्र के विकास और आमजनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी जनता के सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि सरकार क्या कर रही है। मुख्यतया सिंचाई, पेयजल, नहरों और स्कूल भवनों की दुर्दशाा, सीवरेज के अधूरे कामों का दंश झेल रही जनता की आवाज सदन में गूंजेंगी। साथ ही विधायक पूछेंगे कि पिछले दो बजट में जो घोषणाएं की थी, उनकी अब क्या सि्थति है, लागू करने में क्यों देरी हो रही है। वन व सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण और वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की गूंज भी सदन में सुनाई देगी।
विधानसभा की वेबसाइट पर 4 फरवरी तक के प्रश्नों की सूची ऑनलाइन जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार जिले में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के सबसे अधिक सवाल सूचीबद्ध हुए हैं। इसमें सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, आंगनबाड़ीकेन्द्रों के लिए भवन नहीं होने, केडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समेत अन्य मुद्दे शामिल है। दूसरे नम्बर पर पीपल्दा विधायक चेतन पटेल का है। कोटा जिले से दो विधायक मदन दिलावर और हीरालाल नागर सरकार में मंत्री है। सरकार का हिस्सा होने के कारण मंत्री अमूमन सदन में सवाल नहीं पूछते हैं, वे विधायकों के सवालों का जवाब देते हैं। इसलिए चार ही विधायक सवाल पूछते हैं। जबकि बारां जिले के विधायक ने परवन सिंचाई परियोजना को लेकर सवाल लगाए हैं। केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल का मुद्दा भी उठेगा।
अगस्त, 2025 में सरकार की ओर से प्रदेश के सभी विद्यालयों के भवनों का सर्वे करवाया गया था, सर्वे में कितने भवन जर्जर पाए गए, जिलावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार ऐसे भवनों को ध्वस्त करने का विचार रखती है। विवरण सदन की मेज पर रखें। कोटा जिला में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन व कितने किराए के भवनों में संचालित है, यह बताए। सीवरेज लाइन बिछाने में भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार जांच होनी चाहिए। मुकुंदरा में जंगल सफारी शुरू की जाए। केडीए के अतिक्रमण की कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण
एसआइआर में सरकार के इशारे पर बीएलओ की ओर से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जो अनुचित और गैर कानूनी है। इसको लेकर सदन में सरकार को घेरेंगे। साथ ही केन्द्र सरकार मनरेगा को खत्म करने का प्रयास कर रही है, यह मुद्दा भी उठाएंगे। इसके अलावा बिजली, पानी, शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरेंगे। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। भ्रष्टाचार समेत जनता से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। निकाय चुनाव के मसले भी उठाएंगे।शांति धारीवाल विधायक कोटा उत्तर
सरकार बताए कि नवनैरा डेम की भराव क्षमता के अनुसार मकानों के बचाव एवं लोगों की सुरक्षा के लिए ग्राम बडौद में सुरक्षा दीवार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, क्या यह सही है कि इस सुरक्षा दीवार के बचाव के लिए लगाई गई ग्रेवल एवं मिट्टी पहली बरसात में बह गई तथा सुरक्षा दीवार भी जगह- जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है? इस मामले में दोषी ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सड़कों के लिए दस करोड़ के बजट की सिथति व अतिवृष्टि से खराबे के मुआवजे का भी मुद्दा भी उठाएंगे। चेतन पटेल, विधायक पीपल्दा
आलनिया डेम से कैथून तक चन्द्रलोई नदी को गहरा एवं चौड़ा करते हुए कैथून नई पुलिया का निर्माण किया जाना आवश्यक है। थोक फल सब्जी मंडी शहर के घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, मंडी को शिफ्ट करने के लिए जमीन का आवंटन करने की मांग उठाएंगे। दाईं मुख्य नहर पर कोटड़ी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए, जिससे छावनी, कोटड़ी एवं गोरधनपुरा क्षेत्र को लोगों को लिए सुगम आवागमन होगा। पुरातत्व विभाग में संरक्षित चन्द्रेसल मठ की जीणक्षीर्ण छतरियां एवं मठ के अधीन कृषि भूमि पर अतिक्रमण से बचाव के लिए चार दीवारी का निर्माण एवं मंदिर का जीर्णोद्वार करने तथा कॉलोनियों में पेयजल के लिए लाइप लाइनें बिछाने, बिजली, सड़क आदि सुविधाओं उपलब्ध कराने और कैथून क्षेत्र में उप तहसील बनाने की मांग भी बजट में करेंगे। कल्पना देवी, विधायक लाडपुरा
