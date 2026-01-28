कोटा के माननीय सरकार को विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर घेरेंगे, ​ये दो मंत्री रहेंगे निशाने पर

आलनिया डेम से कैथून तक चन्द्रलोई नदी को गहरा एवं चौड़ा करते हुए कैथून नई पुलिया का निर्माण किया जाना आवश्यक है। थोक फल सब्जी मंडी शहर के घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, मंडी को शिफ्ट करने के लिए जमीन का आवंटन करने की मांग उठाएंगे। दाईं मुख्य नहर पर कोटड़ी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए, जिससे छावनी, कोटड़ी एवं गोरधनपुरा क्षेत्र को लोगों को लिए सुगम आवागमन होगा। पुरातत्व विभाग में संरक्षित चन्द्रेसल मठ की जीणक्षीर्ण छतरियां एवं मठ के अधीन कृषि भूमि पर अतिक्रमण से बचाव के लिए चार दीवारी का निर्माण एवं मंदिर का जीर्णोद्वार करने तथा कॉलोनियों में पेयजल के लिए लाइप लाइनें बिछाने, बिजली, सड़क आदि सुविधाओं उपलब्ध कराने और कैथून क्षेत्र में उप तहसील बनाने की मांग भी बजट में करेंगे। कल्पना देवी, विधायक लाडपुरा