Kota: मां के अंतिम संस्कार के बाद सुसाइड नोट लेकर थाने पहुंचा बेटा, ताऊ और परिजनों के साथ ASI पर लगाए ये आरोप

पंकज ने पुलिस को बताया कि ताऊ और अन्य परिजन उन्हें और उनकी मां को लगातार परेशान कर रहे थे। वहीं एएसआइ देवकीनंदन भी आरोपियों से मिले हुए थे और उन्होंने उसकी मां को धमकाया। इसी मानसिक दबाव में उसकी मां की 15 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने बताया कि मां ने कुछ टैबलेट्स खा ली हैं। इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर होती गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें गिरधारीलाल पंजवानी, सोना, हनी और एएसआई देवकीनंदन का नाम था।