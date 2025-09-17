Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Rajasthan: मां नहीं बन पाई तो विवाहिता को जिंदा जलाया, पुलिस ने अधजले शव को चिता से निकाला; पति के दूसरी महिला से थे अवैध संबंध

Rajasthan Murder Case: राजस्थान के डीग जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मां नहीं बन पाई तो ससुरालवालों ने विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डाला।

भरतपुर

Anil Prajapat

Sep 17, 2025

Deeg-Murder-Case-1
बिटोरा में लगी आग और इनसेट में मृतका सरला। फोटो: प​त्रिका

Deeg Murder Case: राजस्थान के डीग जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के ककड़ा गांव में विवाहिता को जिंदा जलाने के बाद अधजले शव को जलाने के लिए श्मशान घाट ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनको रोक दिया। इस पर आक्रोशित ससुरालवालों सहित अन्य लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट कर दी।

पुलिस के साथ मारपीट की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता ककड़ा भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने शव को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल पंहुचाया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करा शव महिला के पीहर पक्ष के लोगों को सौंप दिया।

महिला को बांझ होने का ताना मारते थे ससुरालवाले

घटना को लेकर मृतका के पिता नदबई के गांव रौनीजा निवासी नवल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाट ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उसकी दो पुत्रियों सरला व कृष्णा की शादी 16 जुलाई 2005 को ककड़ा निवासी अशोक और त्रिलोक पुत्र सुखवीर जाति जाट के साथ हुई थी। शादी के लगभग 3 साल तक बड़ी लड़की सरला को उसके ससुराल वालों ने ठीक प्रकार से रखा। सरला के शादी के 2-3 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो सरला का ससुर सुखवीर, सास राजवती व पति अशोक उसकी पुत्री को बांझ होने का ताना देने लगे।

एक दिन पहले ही दी थी दूसरी शादी की धमकी

सरला ने अपने सास, ससुर को काफी समझाया कि यह भगवान की मर्जी है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन ये लोग सरला को बांझ कहकर प्रताड़ित करते रहे। सरला अपनी किस्मत का दोष समझकर पति, ससुर व सास का व्यवहार सहन करती रही। सोमवार रात्रि करीब 9 बजे उसकी पुत्री सरला का फोन आया और उसने रोते हुए बताया कि उसके साथ ससुरालवाले मारपीट कर रहे हैं और तथा धमकी दे रहे हैं कि तुझे खत्म करके दूसरी शादी करेंगे।

अगले ही दिन फोन आया- तुम्हारी बेटी जलकर मर गई

अगले ही दिन फोन आया कि घर में आग लग गई है और तुम्हारी लड़की सरला जलकर मर गई है। सूचना पर परिवार वाले एकत्रित होकर ककड़ा पहुंचे तो आरोपियों ने रास्ते में ट्रैक्टर लगाकर रास्ता रोक रखा था, जिससे कोई वहां नहीं पहुंच सके। बड़ी मुश्किल से जब परिवार वाले गांव पहुंचे तो देखा कि घर में कोई आग लगी हुई नहीं थी। लेकिन एक बिटोरा में आग लगी हुई थी। परिवार के गांव पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने श्मशान में सरला की लाश को ले जाकर दाह संस्कार शुरू कर दिया।

पुलिस ने अधजले शव को चिता से निकाला

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सरला के अधजले शव को चिता से निकाला। आरोपी ससुरालीजन ससुर सुखवीर सिंह, सास राजवती, पति अशोक कुमार, देवर त्रिलोक, राजू, मुकेश व देवरानी पूजा पत्नी राजू, पूनम पत्नी मुकेश ने योजना बनाकर सरला की हत्या की है। मृतका के पिता का कहना था कि आरोपियों ने उसे मारने के लिए बिटौरा में आग लगा दी।

मृतका के पति के दूसरी महिला से थे अवैध संबंध

मृतका के पिता ने बताया कि करीब 2-3 वर्ष पहले उसकी पुत्री सरला को जानकारी हुई कि उसके पति के किसी अन्य महिला से संबंध हैं। जिसका सरला ने विरोध किया तो उसके पति ने सरला के साथ बुरी तरह मारपीट की। सरला की सूचना पर जब परिजन गांव ककड़ा गए तो अशोक ने अपनी गलती मानी।

Published on:

17 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan: मां नहीं बन पाई तो विवाहिता को जिंदा जलाया, पुलिस ने अधजले शव को चिता से निकाला; पति के दूसरी महिला से थे अवैध संबंध

