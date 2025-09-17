Rajasthan: मां नहीं बन पाई तो विवाहिता को जिंदा जलाया, पुलिस ने अधजले शव को चिता से निकाला; पति के दूसरी महिला से थे अवैध संबंध

घटना को लेकर मृतका के पिता नदबई के गांव रौनीजा निवासी नवल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाट ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उसकी दो पुत्रियों सरला व कृष्णा की शादी 16 जुलाई 2005 को ककड़ा निवासी अशोक और त्रिलोक पुत्र सुखवीर जाति जाट के साथ हुई थी। शादी के लगभग 3 साल तक बड़ी लड़की सरला को उसके ससुराल वालों ने ठीक प्रकार से रखा। सरला के शादी के 2-3 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो सरला का ससुर सुखवीर, सास राजवती व पति अशोक उसकी पुत्री को बांझ होने का ताना देने लगे।