RAS Transfer List: राजस्थान में लगातार दूसरे दिन बड़ा फेरबदल, 41 आरएएस के तबादले, जानें किसे कहां लगाया

इसके अलावा दीपाली भगोतिया को शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, जयपुर, राजेन्द्र सिंह-।। को जयपुर उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, डॉ. अभिषेक गोयल को उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, अश्विन के. पंवार को उपायुक्त, उपनिवेशन विभाग, जैसलमेर, मनोज कुमार मीणा को उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (ब्यावर), ओम प्रभा को शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर, श्रीमती देवयानी को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जयपुर सहायक निदेशक लोक सेवाएं, एकता काबरा को अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर, अभिलाषा को उपखण्ड अधिकारी, साबला (डूंगरपुर), हंसमुख कुमार को उपखण्ड अधिकारी, लूणी (जोधपुर), सुरेन्द्र प्रसाद को उपखण्ड अधिकारी, सीकरी (डीग), दामोदर सिंह को उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, संजय कुमार गोरा को उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जयपाल सिंह राठौड़ को उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर, अनुज भारद्वाज को उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, अरशदीप बराड़ को सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर-।।, सुनील कुमार झिंगोनिया को उपखण्ड अधिकारी एवं उप परियोजना अधिकारी-सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद (बारां), कुसुम लता चौहान को उपखण्ड अधिकारी, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), अनिल कुमार चौधरी को उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर, भागीरथ राम-।। को उपखण्ड अधिकारी, भादरा (हनुमानगढ़), मनसुख राम दामोर को उपखण्ड अधिकारी, घाटोल (बांसवाड़ा), मुकेश चन्द्र मीना को उपखण्ड अधिकारी, कोटडा एवं पदेन उप परियोजना अधिकारी (जनजाति) कोटड़ा (उदयपुर) लगाया गया है।