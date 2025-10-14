फिल्म फेयर अवॉर्ड्स में चमकेगी कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता, 2023 में जीता था फेमिना मिस इंडिया का खिताब

गौरतलब है कि नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतकर न केवल कोटा बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया था। इसके बाद उन्होंने 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अब फिल्म फेयर अवॉर्ड्स जैसे ग्लैमरस मंच पर उनकी एंट्री बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने का संकेत मानी जा रही है।