Kota: ‘यहां फिर से दिख मत जाना’, कहासुनी के बाद LDC ने महिला JEN पर फेंका पर्स, जांच कमेटी गठित करेगा विभाग

महिला JEN ने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने अस्पताल में ड्रिप भी लगवाई थी। इसी दौरान AEN ने उन्हें बिल से जुड़े जरूरी काम के लिए फोन किया। काम शाम तक पूरा कर जमा करना था। काम पूरा होने के बाद वह AEN से बात करके कोटा के महावीर नगर थर्ड स्थित कार्यालय पहुंचीं। वहां AEN, LDC और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। महिला के अनुसार उन्होंने टेबल पर अपना पर्स रखा था जिसके बाद LDC ने पर्स हटाने के लिए कहा। आरोप है कि इसके बाद कर्मचारी ने उनसे बदसलूकी शुरू कर दी और कहा कि 'ये उसके पिता का कार्यालय नहीं है, यहां फिर से दिखाई मत देना।' इसके बाद विवाद और बढ़ गया। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि LDC ने उनका लेडीज पर्स उठाकर उनकी ओर फेंक दिया। उन्होंने बताया कि यह पूरी घटना AEN की मौजूदगी में हुई।