‘कागज के प्लेन उड़ाने वालों सुन लो…कोटा की धरती से जल्द ही प्लेन उड़ेगा’, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, करोड़ों रुपए की दी कई सौगातें

गर्मी, सर्दी और बरसात में भी वे अस्पताल के आसपास ठहरे रहते थे। यह देखकर मन बहुत विचलित होता था, मैंने 18 साल पहले अस्पतालों में ऐसा भवन बनाने का सपना देखा था, जहां मरीजों के परिजन आराम से रह सकें। खुशी की बात है, जो अब पूरा हो रहा है। देश में पहली बार इस तरह के दो सर्वसुविधायुक्त रामाश्रय भवन कोटा में बनाए जा रहे हैं।