कोटा

Mandi News: सोयाबीन और चने के दामों में तेजी, 20000 कट्टे रही कृषि जिन्सों की आवक, जानें मंडी भाव

लहसुन लगभग 3000 कट्टे की आवक रही। भाव 2200 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

कोटा

Akshita Deora

Sep 04, 2025

कोटा मंडी की खबर (फोटो: पत्रिका)

Bhamashah Mandi News: कोटा की भामाशाहमंडी में बुधवार को विभिन्न कृषि जिन्सों की आवक लगभग 20000 कट्टे की रही। सोयाबीन में 100, चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 3000 कट्टे की आवक रही। भाव 2200 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2571 से 2671, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3300, धान पूसा 2700 से 3001, सोयाबीन 4000 से 4651, सरसों 6200 से 6750, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7000, मूंग 7000 से 7150, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 5500 से 6600, चना देशी 5200 से 5500, चना मौसमी 5000 से 5500, चना पेप्सी 4800 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2210, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2780, अलसी 2380 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2795, कोटा स्वास्तिक 2360, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2360 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4300 से 4330 क्विंटल। देसी घी : मिल्क फूड 9190, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9350, सरस 9460, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोना तेज

कोटा ञ्च पत्रिका. सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव 500 व सोने के भाव में 1700 रुपए की तेजी रही। चांदी के भाव 125000 रुपए प्रति किलो रहे। सोना कैडबरी के भाव 105800 व शुद्ध सोने के भाव 109100 प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24k) (99.5): 108300

गोल्ड (22k) : 100278

गोल्ड (20k) :94174

गोल्ड (18k) : 86640

गोल्ड (14k) : 76268

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Published on:

04 Sept 2025 12:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi News: सोयाबीन और चने के दामों में तेजी, 20000 कट्टे रही कृषि जिन्सों की आवक, जानें मंडी भाव

