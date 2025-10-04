Mandi News: 3 दिन बाद खुली मंडी, 6000 बोरी सोयाबीन की आवक, अतिवृष्टि से राजस्थान की फसलों को जबरदस्त नुकसान

सोयाबीन की फसल एमपी में दो से ढाई क्विंटल तक प्रति बीघा बैठी है, वहां से आने वाली सोयाबीन का दाना भी मोटा है, जबकि रामगंजमंडी क्षेत्र से आने वाली सोयाबीन का दाना इस बार अतिवृष्टि से बड़ा आकार नहीं ले पाया। जिससे उसकी उपज को ग्रहण लगा। मंडी में एमपी व झालावाड़ जिले व रामगंजमंडी के ग्रामीण इलाकों से सोयाबीन आ रही है। रामगंजमंडी उपखंड से आने वाली सोयाबीन के ढेरियों के दाने को देखकर अब व्यापारी भी समझने लगे हैं कि छोटा दाना रामगंजमंडी क्षेत्र का ही हो सकता है।