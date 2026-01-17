MP की 11 साल की बच्ची की श्वास नली में फंसी पिन, कोटा के डॉक्टर्स ने 2 मिनट में ऐसे बचाई जान

Kota MBS Hospital Endoscopy: कोटा के एमबीएस अस्पताल के ईएनटी विभाग में शुक्रवार को एक जटिल और दुर्लभ मामले में 11 साल की बालिका की जान बचाई गई। दरअसल मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की रहने वाली इस बच्ची की श्वास नली (ट्रेकिया) में एक पिन फंस गई थी, जिससे उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी।