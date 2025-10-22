तृतीय राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी

फोटो: पत्रिका
आखिकार 20 दिनों के लम्बे इंतजार के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 की रैंक्स की ओर से ऑल इंडिया कोटे की तृतीय राउंड काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलाॅटमेंट बुधवार दोपहर जारी कर दिया। एमसीसी की ओर से प्रमुख संस्थान जैसे एम्स, जिपमेर, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज, ईएसआइसी मेडिकल काॅलेज, अन्य अखिल भारतीय मेडिकल, डेंटल काॅलेज व चुनिंदा केंद्रीय नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग संपन्न की गई।
कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगिरी में 26178, ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी में 29997, ओबीसी कैटेगिरी में 26231, एससी में 136392, एसटी में 162975 क्लोजिंग रैंक रही। इसी प्रकार अन्य एम्स संस्थानों में जनरल कैटेगिरी में 7143, ईडब्ल्यूएस में 12057, ओबीसी में 8617, एससी में 51471, एसटी कैटेगिरी में 70969 क्लोजिंग रैंक रही।
इसी प्रकार एक अन्य केंद्रीय संस्थान जिप्मेर पांडिचेरी व कराईकल में जनरल कैटेगिरी में 5731, ईडब्ल्यूएस में 8126, ओबीसी में 7700, एससी में 46346, एसटी कैटेगिरी में 71488 क्लोजिंग रैंक रही। इसी प्रकार 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस सीटों में जनरल कैटेगिरी में 49462, ईडब्ल्यूएस में 60380, ओबीसी में 51192, एससी में 187809 व एसटी कैटेगिरी में 241599 क्लोजिंग रैंक रही। डीम्ड यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज की 903723 क्लोजिंग रैंक तथा डेंटल कॉलेज की 766013 क्लोजिंग रैंक रही।
राजस्थान पहली बार ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल
राजस्थान का ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज जयपुर को भी कैंडिडेट्स ने प्रमुखता दी। इसकी ऑल इंडिया कोटे में क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगिरी में 6481, ओबीसी में 8056, एससी में 71773 क्लोजिंग रैंक रही।
कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए कैंडिडेट की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी
मिश्रा ने बताया कि कॉलेज अलाॅटेड कैंडिडेट्स को अपना व्यक्तिगत अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जोकि कैंडिडेट पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके बाद उन्हें एमसीसी की जारी रिवाइज्ड जॉइनिंग शेड्यूल के अनुसार, अपने अलाॅटेड कॉलेज पर ऑरिजनल डाॅक्यूमेंट्स एवं फीस के साथ स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट करना होगा। चूंकि यह एमसीसी का तृतीय राउंड काउंसलिंग है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें प्रथम बार इस काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट हुआ है और वे अपने अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं और वे उसे फाइनली ज्वाॅइन नहीं करना चाहते हैं तो वे एग्जिट विथ फॉरफिटर ऑफ सिक्योरिटी डिपाजिट के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे में उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपाजिट जब्त हो जाएगी। साथ ही, कैंडिडेट अब ऑल इंडिया काउंसलिंग की पात्रता से भी बाहर हो जाएंगे।
मिश्रा ने बताया कि ऐसे कैंडिडेट जो अपने तृतीय राउंड काउंसलिंग द्वारा अलॉटेड कॉलेज से सतुष्ट हैं, वे उस कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने सब ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स, यथोचित कॉलेज फीस भी डिपाॅजिट करनी होगी। साथ ही, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तृतीय राउंड से अलॉटेड कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लिया है, वे अब अग्रिम किसी भी ऑल इंडिया तथा स्टेट कोटे काउंसलिंग राउंड्स में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रख पाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग