Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

तृतीय राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी

एमसीसी की ओर से प्रमुख संस्थान जैसे एम्स, जिपमेर, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज, ईएसआइसी मेडिकल काॅलेज, अन्य अखिल भारतीय मेडिकल, डेंटल काॅलेज व चुनिंदा केंद्रीय नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग संपन्न की गई।

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 22, 2025

फोटो: पत्रिका

आखिकार 20 दिनों के लम्बे इंतजार के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 की रैंक्स की ओर से ऑल इंडिया कोटे की तृतीय राउंड काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलाॅटमेंट बुधवार दोपहर जारी कर दिया। एमसीसी की ओर से प्रमुख संस्थान जैसे एम्स, जिपमेर, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज, ईएसआइसी मेडिकल काॅलेज, अन्य अखिल भारतीय मेडिकल, डेंटल काॅलेज व चुनिंदा केंद्रीय नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग संपन्न की गई।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगिरी में 26178, ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी में 29997, ओबीसी कैटेगिरी में 26231, एससी में 136392, एसटी में 162975 क्लोजिंग रैंक रही। इसी प्रकार अन्य एम्स संस्थानों में जनरल कैटेगिरी में 7143, ईडब्ल्यूएस में 12057, ओबीसी में 8617, एससी में 51471, एसटी कैटेगिरी में 70969 क्लोजिंग रैंक रही।

इसी प्रकार एक अन्य केंद्रीय संस्थान जिप्मेर पांडिचेरी व कराईकल में जनरल कैटेगिरी में 5731, ईडब्ल्यूएस में 8126, ओबीसी में 7700, एससी में 46346, एसटी कैटेगिरी में 71488 क्लोजिंग रैंक रही। इसी प्रकार 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस सीटों में जनरल कैटेगिरी में 49462, ईडब्ल्यूएस में 60380, ओबीसी में 51192, एससी में 187809 व एसटी कैटेगिरी में 241599 क्लोजिंग रैंक रही। डीम्ड यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज की 903723 क्लोजिंग रैंक तथा डेंटल कॉलेज की 766013 क्लोजिंग रैंक रही।

राजस्थान पहली बार ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल

राजस्थान का ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज जयपुर को भी कैंडिडेट्स ने प्रमुखता दी। इसकी ऑल इंडिया कोटे में क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगिरी में 6481, ओबीसी में 8056, एससी में 71773 क्लोजिंग रैंक रही।

कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए कैंडिडेट की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी

मिश्रा ने बताया कि कॉलेज अलाॅटेड कैंडिडेट्स को अपना व्यक्तिगत अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जोकि कैंडिडेट पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके बाद उन्हें एमसीसी की जारी रिवाइज्ड जॉइनिंग शेड्यूल के अनुसार, अपने अलाॅटेड कॉलेज पर ऑरिजनल डाॅक्यूमेंट्स एवं फीस के साथ स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट करना होगा। चूंकि यह एमसीसी का तृतीय राउंड काउंसलिंग है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें प्रथम बार इस काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट हुआ है और वे अपने अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं और वे उसे फाइनली ज्वाॅइन नहीं करना चाहते हैं तो वे एग्जिट विथ फॉरफिटर ऑफ सिक्योरिटी डिपाजिट के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे में उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपाजिट जब्त हो जाएगी। साथ ही, कैंडिडेट अब ऑल इंडिया काउंसलिंग की पात्रता से भी बाहर हो जाएंगे।

मिश्रा ने बताया कि ऐसे कैंडिडेट जो अपने तृतीय राउंड काउंसलिंग द्वारा अलॉटेड कॉलेज से सतुष्ट हैं, वे उस कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने सब ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स, यथोचित कॉलेज फीस भी डिपाॅजिट करनी होगी। साथ ही, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तृतीय राउंड से अलॉटेड कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लिया है, वे अब अग्रिम किसी भी ऑल इंडिया तथा स्टेट कोटे काउंसलिंग राउंड्स में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रख पाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एम्स

कोटा

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 06:50 pm

Published on:

22 Oct 2025 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / तृतीय राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मथुरा-पलवल रेलखंड पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे तो राजस्थान से जाने वाली ये ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

Train
कोटा

Kota: पटाखे जलाने से मना किया तो 8-10 लोगों को लेकर घर आया युवक और कर दिया ये हाल, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल

कोटा

IMD Rain Alert: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, राजस्थान में इन 2 दिन होगी बारिश? 23-24-25-26-27 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम

Heavy Rain
कोटा

NDA-NA एंट्रेंस एग्जाम 2025 के परिणाम घोषित, 61.44% के साथ देश में अव्वल रहे वैभव कुमार

कोटा

दिवाली के दिन मंत्री दिलावर ने स्कूलों का किया निरीक्षण, लगा दिया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फोन, जानिए वजह

Madan Dilawar
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.