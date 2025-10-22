तृतीय राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी

मिश्रा ने बताया कि कॉलेज अलाॅटेड कैंडिडेट्स को अपना व्यक्तिगत अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जोकि कैंडिडेट पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके बाद उन्हें एमसीसी की जारी रिवाइज्ड जॉइनिंग शेड्यूल के अनुसार, अपने अलाॅटेड कॉलेज पर ऑरिजनल डाॅक्यूमेंट्स एवं फीस के साथ स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट करना होगा। चूंकि यह एमसीसी का तृतीय राउंड काउंसलिंग है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें प्रथम बार इस काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट हुआ है और वे अपने अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं और वे उसे फाइनली ज्वाॅइन नहीं करना चाहते हैं तो वे एग्जिट विथ फॉरफिटर ऑफ सिक्योरिटी डिपाजिट के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे में उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपाजिट जब्त हो जाएगी। साथ ही, कैंडिडेट अब ऑल इंडिया काउंसलिंग की पात्रता से भी बाहर हो जाएंगे।