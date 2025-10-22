IMD Rain Alert: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, राजस्थान में इन 2 दिन होगी बारिश? 23-24-25-26-27 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम

Rajasthan Rain Prediction: राजस्थान में मौसम शुष्क रहा लेकिन सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज हुई जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला शामिल हैं। साथ ही बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं में बादल छाए रहे। वहीं राजस्थान में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद मौसम विभाग ने 25 और 27 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है।