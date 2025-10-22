Patrika LogoSwitch to English

कोटा

IMD Rain Alert: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, राजस्थान में इन 2 दिन होगी बारिश? 23-24-25-26-27 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम

Rain Expected On 25 &amp; 27 October: मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 25 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 22, 2025

Heavy Rain
Play video

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

Rajasthan Rain Prediction: राजस्थान में मौसम शुष्क रहा लेकिन सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज हुई जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला शामिल हैं। साथ ही बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं में बादल छाए रहे। वहीं राजस्थान में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद मौसम विभाग ने 25 और 27 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है।

23-24-25-26-27 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
वहीं 25 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।

इसके बाद 26 अक्टूबर को मौसम शुष्क हो जाएगा और
27 अक्टूबर को फिर इन्हीं 2 संभागों के जिलों यानी कोटा और उदयपुर में बारिश होने की संभावना है।

ये रहा अधिकतम तापमान

बाड़मेर: 37.5°C

बीकानेर: 35.5°C

जैसलमेर: 35.4°C

जोधपुर: 35.3°C

जालौर: 34.6°C

फलोदी: 34.4°C

चित्तौड़गढ़/लूणकरणसर: 34.2°C

फतेहपुर: 34.1°C

खबर शेयर करें:

