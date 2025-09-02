Kota: बच्ची के साथ बाथरूम में घुस गया युवक, रिटायरमेंट पार्टी में हुई नाबालिग से छेड़छाड़, मामला दर्ज

इसके बाद परिजन सीधे थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक ने शराब के नशे में धुत होकर इस घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच एसटीएससी सेल के डीएसपी हरिराम सोनी कर रहे हैं।