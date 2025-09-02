Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: बच्ची के साथ बाथरूम में घुस गया युवक, रिटायरमेंट पार्टी में हुई नाबालिग से छेड़छाड़, मामला दर्ज

Minor Girl Molested At Retirement Party: पार्टी के दौरान जब बालिका बाथरूम गई, तभी मौका पाकर शराबी युवक भी अंदर घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ कर दी।

कोटा

Akshita Deora

Sep 02, 2025

Rajasthan Police
प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

Rajasthan Crime News: कोटा शहर के एक थाना क्षेत्र में आयोजित रिटायरमेंट पार्टी के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रविवार को शहरी क्षेत्र में रिटायरमेंट की पार्टी आयोजित की गई थी।

इस पार्टी में मोहल्ले के लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान एक नाबालिग बालिका भी कार्यक्रम में मौजूद थी। उसी पार्टी में एक युवक शराब के नशे में धुत होकर आया था। जानकारी के अनुसार पार्टी के दौरान जब बालिका बाथरूम गई, तभी मौका पाकर शराबी युवक भी अंदर घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। घबराई बालिका ने तुरंत घर आकर अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई।

इसके बाद परिजन सीधे थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक ने शराब के नशे में धुत होकर इस घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच एसटीएससी सेल के डीएसपी हरिराम सोनी कर रहे हैं।

