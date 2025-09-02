फूट-फूटकर रो रहे माता-पिता बोले ‘एक दिन जरूर लौटेगा बेटा…’, नाहरगढ़ गए बेटों में एक का मिला कंकाल दूसरा अब भी लापता, आखिरी कॉल पर ये बोला

परिजन ने बताया कि 16 अगस्त को नाहरगढ़ जंगल में एक कंकाल मिला था। पुलिस ने दावा किया कि यह राहुल का हो सकता है और डीएनए जांच की बात कही। लेकिन परिवार इसे मानने को तैयार नहीं। परिजन कहते हैं, “राहुल की लंबाई साढ़े पांच फीट से भी कम थी जबकि मिले कंकाल की ऊंचाई करीब छह फीट है। कपड़े भी अलग हैं। फिर कैसे मान लें कि यह राहुल है?” रिश्तेदार अनिल शर्मा का आरोप है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद अब तक सरकार ने परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई है।