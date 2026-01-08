8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह

यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। चिंता की बात यह भी है कि फरवरी में प्रस्तावित चुनावों तक बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के और बढऩे की आशंका जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harish Parashar

Jan 08, 2026

पक्षपात रहित और पारदर्शी प्रशासन के साथ-साथ मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता ही किसी स्थिर व लोकतांत्रिक देश की नींव रख सकती है। पड़ोसी बांग्लादेश में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। वहां हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा और बर्बरता की घटनाएं चरम पर पहुंच गई हैं। अठारह दिन में ही छह हिन्दुओं की हत्या, उनके घरों व प्रतिष्ठानों पर हमले, मंदिरों में तोडफ़ोड़ और आम नागरिकों को निशाना बनाया जाना इस बात का संकेत है कि वहां अराजकता का माहौल है और कानून-व्यवस्था ठप हो गई है। इससे न केवल बांग्लादेश में आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि वहां आने वाले चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी गहरा संदेह पैदा हो गया है।


बांग्लादेश ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी राजनीतिक रूप से अस्थिर रहता आया है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। ऐसी स्थिति में जब समाज का एक वर्ग भय के साये में जीने को मजबूर हो, तब निष्पक्ष मतदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं, तो वे मतदान केंद्र तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। चिंता की बात यह भी है कि फरवरी में प्रस्तावित चुनावों तक बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के और बढऩे की आशंका जताई जा रही है। साफ है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे समुचित दखल देकर सक्रिय भूमिका निभाएं। ऐसी स्थिति में केवल कूटनीतिक बयान या औपचारिक चिंता पर्याप्त नहीं है।

जरूरत इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की देखरेख में वहां चुनाव संपन्न कराए जाएं, ताकि सभी नागरिक भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकें। इसी से लोकतंत्र पर भरोसा कायम रह सकेगा। अंतरिम सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बहाल करना और दोषियों को सख्त सजा दिलाना होनी चाहिए। हिंसा के मामलों में निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और पीडि़तों को न्याय मिलना अनिवार्य है। यदि राजनीतिक दबावों या वैचारिक पक्षपात के चलते अपराधियों को संरक्षण मिलता है, तो यह संदेश जाएगा कि कानून कमजोर है और हिंसा को मौन समर्थन प्राप्त है। यह स्थिति समाज में और अधिक असंतोष और अराजकता को जन्म दे सकती है।
बांग्लादेश को यह समझना होगा कि विविधता उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। सामाजिक एकजुटता, संवाद और पारस्परिक सम्मान ही लंबे समय तक शांति स्थापित कर सकते हैं। आज बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं की गई, तो आने वाली पीढियां इसकी कीमत चुकाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Jan 2026 03:31 pm

Published on:

08 Jan 2026 03:30 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

बदलते श्रम बाजार में पहचान और अधिकारों का संकट

ओपिनियन

भारत की आर्थिक उड़ान: उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की राह

ओपिनियन

आपकी बात : चाइनीज मांझे का उपयोग और उससे हो रहे हादसे क्यों नहीं रूक पा रहे हैं?

ओपिनियन

संपादकीय : भारत में भी हो जंक फूड को लेकर ब्रिटेन जैसी पहल

ओपिनियन

टोक्यो का शहरीकरण मॉडल दुनिया के लिए बना नजीर

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.