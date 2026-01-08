संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह



बांग्लादेश ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी राजनीतिक रूप से अस्थिर रहता आया है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। ऐसी स्थिति में जब समाज का एक वर्ग भय के साये में जीने को मजबूर हो, तब निष्पक्ष मतदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं, तो वे मतदान केंद्र तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। चिंता की बात यह भी है कि फरवरी में प्रस्तावित चुनावों तक बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के और बढऩे की आशंका जताई जा रही है। साफ है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे समुचित दखल देकर सक्रिय भूमिका निभाएं। ऐसी स्थिति में केवल कूटनीतिक बयान या औपचारिक चिंता पर्याप्त नहीं है।