राजस्थान का ये पुल बन रहा सुसाइड पॉइंट, अब लापता विवाहिता के जान देने की आशंका

Missing Married Woman: रावतभाटा के भैंसरोडगढ़ चंबल नदी पुल से महिला के कूदने की आशंका पर बुधवार दिनभर चंबल नदी और उसके किनारे पर महिला का तलाशी अभियान जारी रहा लेकिन शाम तक भी सफलता नहीं मिली। महिला की तलाश के लिए SDRF की टीम बुलाई गई। टीम ने चंबल नदी स्थित भीलवाड़ा-चंबल पेयजल परियोजना इंटेकवैल के समीप और जवाहर सागर बांध अपस्ट्रीम क्षेत्र तक नदी को खंगाला। एसडीआरएफ और पुलिस की कार्रवाई के दौरान चंबल पुल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई साथ ही महिला के परिजन भी मौजूद रहे।