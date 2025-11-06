Patrika LogoSwitch to English

कोटा

राजस्थान का ये पुल बन रहा सुसाइड पॉइंट, अब लापता विवाहिता के जान देने की आशंका

Rajasthan News: भैंसरोडगढ़ से 46 साल की विवाहिता रेणू सिंह लापता हो गई। महिला के भैंसरोडगढ़ पुल से चंबल नदी में कूदने की आशंका पर SDRF और पुलिस टीम द्वारा नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 06, 2025

चंबल नदी में सर्च अभियान चलाती SDRF की टीम और लापता महिला की फाइल फोटो: पत्रिका

Missing Married Woman: रावतभाटा के भैंसरोडगढ़ चंबल नदी पुल से महिला के कूदने की आशंका पर बुधवार दिनभर चंबल नदी और उसके किनारे पर महिला का तलाशी अभियान जारी रहा लेकिन शाम तक भी सफलता नहीं मिली। महिला की तलाश के लिए SDRF की टीम बुलाई गई। टीम ने चंबल नदी स्थित भीलवाड़ा-चंबल पेयजल परियोजना इंटेकवैल के समीप और जवाहर सागर बांध अपस्ट्रीम क्षेत्र तक नदी को खंगाला। एसडीआरएफ और पुलिस की कार्रवाई के दौरान चंबल पुल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई साथ ही महिला के परिजन भी मौजूद रहे।

यह है मामला

भैंसरोडगढ़ निवासी खुमान सिंह की पत्नी रेणू सिंह (46) रविवार रात को घर से लापता हो गई। परिजन के अनुसार वह मानसिक तनाव में थी और उसका उपचार चल रहा था। परिजन ने अपने स्तर पर तलाशा लेकिन सफलता नहीं मिलने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। चंबल नदी घाट स्थित माताजी मंदिर पर रह रहे एक प्रत्यक्षदर्शी ने रविवार तड़के महिला के चंबल में कूदने की बात कही। मंगलवार को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से चंबल नदी में तलाश की गई। वहीं बुधवार को एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया।

महिला के लापता होने की सूचना के बाद उसकी तलाश की जा रही है। नदी में कूदने की आशंका पर एसडीआरएफ की टीम बुलाकर सर्च अभियान चलाया गया लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है।

कमलेश व्यास, सहायक उप निरीक्षक, भैंसरोडगढ़ थाना

बनता जा रहा सुसाइड पॉइंट

भैंसरोडगढ़ पुल से चंबल में कूदने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। 20 सितंबर 2025 को रावतभाटा निवासी शंभू सिंह ने भी चंबल पुल से कूदकर जान दे दी थी। दो दिन बाद उसका शव घटना स्थल से 500 मीटर दूर चंबल पेयजल परियोजना पंप हाउस की पाइपलाइन के पास मिला था।

Updated on:

06 Nov 2025 10:45 am

Published on:

06 Nov 2025 10:39 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान का ये पुल बन रहा सुसाइड पॉइंट, अब लापता विवाहिता के जान देने की आशंका

