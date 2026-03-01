सीवी गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रही पूर्व महापौर पर बंदरों ने किया हमला

इस पर बंदर उसकी ओर लपके तो वह उनसे कुछ दूरी पर थैली फेंककर भाग निकला। इससे बंदरों ने थैली पर झपटने के साथ ही उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान एक बंदर ने उन्हें काट लिया। वहां मौजूद लोगों ने बंदरों को भगाया। इसके बाद वे एमबीएस चिकित्सालय पहुंची और रेबीज का इंजेक्शन लगवाया।