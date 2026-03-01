26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

सीवी गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रही पूर्व महापौर पर बंदरों ने किया हमला

नयापुरा स्थित छत्र विलास (सीवी) गार्डन में गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक करने गई पूर्व महापौर डॉ. रत्ना जैन पर बंदरों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक बंदर ने उनके पैर में काट लिया। वह बमुश्किल बंदरों से बचकर एमबीएस चिकित्सालय पहुंची और रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। पूर्व महापौर ने निगम अधिकारियों पर लापरवाही का [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Mar 26, 2026

Monkeys attack former mayor Of Kota

Monkeys attack former mayor Of Kota

नयापुरा स्थित छत्र विलास (सीवी) गार्डन में गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक करने गई पूर्व महापौर डॉ. रत्ना जैन पर बंदरों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक बंदर ने उनके पैर में काट लिया। वह बमुश्किल बंदरों से बचकर एमबीएस चिकित्सालय पहुंची और रेबीज का इंजेक्शन लगवाया।

पूर्व महापौर ने निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते कहा कि अधिकारियों को जनता को राहत देने के लिए फील्ड में जाकर काम करना चाहिए।डॉ. जैन ने बताया कि वह गुरुवार सुबह सीवी गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान एक युवक थैली में कुछ सामान लेकर गार्डन में आया।

इस पर बंदर उसकी ओर लपके तो वह उनसे कुछ दूरी पर थैली फेंककर भाग निकला। इससे बंदरों ने थैली पर झपटने के साथ ही उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान एक बंदर ने उन्हें काट लिया। वहां मौजूद लोगों ने बंदरों को भगाया। इसके बाद वे एमबीएस चिकित्सालय पहुंची और रेबीज का इंजेक्शन लगवाया।

शहर में श्वान, गोवंश व बंदरों से लोग परेशान

पूर्व महापौर डॉ. जैन ने कहा कि शहर के लोग गलियों में घूमते श्वानों, गोवंश और बंदरों से परेशान हैं। शहर में हर रोज लोग इनका शिकार हो रहे हैं, लेकिन निगम अधिकारियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में शहरवासियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

शहर में बढ़ते मच्छर भी बनेंगे परेशानी

उन्होंने कहा कि शहर में मच्छर भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इनकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा नहीं होने से शहर में मच्छरजनित बीमारियां फैलेंगी।

फील्ड में जाएं अधिकारी

उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारी दफ्तरों में बैठकर काम कर रहे हैं। उन्हें और कमिश्नर को फील्ड में जाकर काम करना चाहिए। फील्ड में जाने से उन्हें जनता की समस्याओं का पता लगेगा और वे बेहतर निस्तारण कर पाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / सीवी गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रही पूर्व महापौर पर बंदरों ने किया हमला

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, सरसों, लहसुन तेज, सोयाबीन, धनिया मंदा

Kota Mandi
कोटा

RBSE 10th Result: पिछड़े जिलों से भी पिछड़ा शिक्षा मंत्री का गृह जिला कोटा, मद​न दिलावर बोले- पहले की तुलना में बेहतर

Madan Dilawar
कोटा

RBSE 10th Result: मजदूर की बेटी ने 10वीं में हासिल किए 97.83% अंक; जानिए सफलता की कहानी

asmita-2
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना मंदा, सोयाबीन, धनिया, सरसों व लहसुन तेज

Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore
कोटा

Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, जानें कोटा सर्राफा बाजार के लेटेस्ट भाव

gold silver fall
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.