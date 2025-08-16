Monsoon Heavy Rain: मौसम विभाग ने दे दिया अगले 3 घंटे के लिए 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 16 से 21 अगस्त तक राजस्थान में जमकर बरसेंगे मेघ

जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 21 अगस्त तक तथा बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 16 से 21 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कोटा शहर में वर्तमान में बारिश नहीं होने से दिन के समय गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। सुबह से ही पसीना छूट रहा है और घरों में कूलर व पंखों की गति तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कोटा का अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा।