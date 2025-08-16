Monsoon Heavy Rain: मौसम विभाग ने दे दिया अगले 3 घंटे के लिए 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 16 से 21 अगस्त तक राजस्थान में जमकर बरसेंगे मेघ

मानसून (Monsoon) ट्रफ लाइन अब बीकानेर, कोटा, दमोह और बिलासपुर से गुजर रही है। इसके प्रभाव से दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग के दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में 18 अगस्त तक कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 21 अगस्त तक तथा बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 16 से 21 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कोटा शहर में वर्तमान में बारिश नहीं होने से दिन के समय गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। सुबह से ही पसीना छूट रहा है और घरों में कूलर व पंखों की गति तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कोटा का अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए जयपुर, सीकर, नागौर और आसपास के जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश की चेतावनी जताई है। इसके अलावा 30 किलोमीटर प्रति-घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी है।