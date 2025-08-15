IMD Alert 15 August: मौसम विभाग का 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, यहां होगी अगले 3 घंटे झमाझम

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में मौसम के पूर्वानुमान अनुसार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे ओरेंज व यलो अलर्ट जारी किया है। ओरेंज अलर्ट के तहत दस जिलों में आगामी तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार आगामी तीन घंटे में राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी,चित्तौडगढ़़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलों व आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में मध्यम वर्षा व कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली,सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, झुंझुनूं, सीकर,अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जालोर व पाली जिले में यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
जयपुर। राजस्थान के दो जिलों से इन दिनों मानसून की ट्रंप लाइन गुजर रही है। इसके प्रभाव से राजस्थान में 15 व 16 अगस्त को कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं।
मौसमी ट्रफ लाइन इस समय बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है और हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है।
इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 15 अगस्त से, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है।
दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त तथा बीकानेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने की संभावना है।