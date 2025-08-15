Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert 15 August: मौसम विभाग का 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, यहां होगी अगले 3 घंटे झमाझम

Heavy Rainfall Alert Rajasthan: मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार आगामी तीन घंटे में राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी,चित्तौडगढ़़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलों व आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में मध्यम वर्षा व कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 15, 2025

IMD heavy rain warning

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में मौसम के पूर्वानुमान अनुसार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे ओरेंज व यलो अलर्ट जारी किया है। ओरेंज अलर्ट के तहत दस जिलों में आगामी तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार आगामी तीन घंटे में राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी,चित्तौडगढ़़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलों व आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में मध्यम वर्षा व कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली,सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, झुंझुनूं, सीकर,अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जालोर व पाली जिले में यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।

Published on:

15 Aug 2025 04:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 15 August: मौसम विभाग का 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, यहां होगी अगले 3 घंटे झमाझम

