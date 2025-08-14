IMD Alert: राजस्थान में 15 व 16 अगस्त को झमाझम, जानें 27 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम का हाल

Rajasthan weather update: जयपुर। बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी ओडिशा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट पर बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर "वेलमार्क्ड लो प्रेशर एरिया" में बदलने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।
मौसम विभाग के अनुसार, कोटा व उदयपुर संभाग के जिलों में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 15 से 21 अगस्त तक और बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 16 से 22 अगस्त के दौरान अच्छी बारिश होने के आसार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 से 20 अगस्त के बीच राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक और शेष भागों में सामान्य बारिश की संभावना है। वहीं 21 से 27 अगस्त के दौरान अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है।
14 से 20 अगस्त: मानसून पुनः सक्रिय होने, दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।
21-27 अगस्त: अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।