जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में 15 व 16 अगस्त को झमाझम, जानें 27 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम का हाल

Rajasthan Monsoon Forecast: 14 से 20 अगस्त: मानसून पुनः सक्रिय होने, दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 14, 2025

जयपुर में बुधवार को हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।
जयपुर में बुधवार को हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।

Rajasthan weather update: जयपुर। बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी ओडिशा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट पर बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर "वेलमार्क्ड लो प्रेशर एरिया" में बदलने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।

मौसम विभाग के अनुसार, कोटा व उदयपुर संभाग के जिलों में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 15 से 21 अगस्त तक और बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 16 से 22 अगस्त के दौरान अच्छी बारिश होने के आसार हैं।

Monsoon Alert: राजस्थान में 48 घंटे में बदलने वाला है मौसम,जानिए 15 से 22 अगस्त तक के मौसम का हाल
जयपुर
IMD warning for heavy to very heavy rain

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 से 20 अगस्त के बीच राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक और शेष भागों में सामान्य बारिश की संभावना है। वहीं 21 से 27 अगस्त के दौरान अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार

14 से 20 अगस्त: मानसून पुनः सक्रिय होने, दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।

21-27 अगस्त: अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

Army Parade: राजस्थान में पहली बार…आर्मी-डे परेड का आयोजन आर्मी क्षेत्र से होगा बाहर, आम जनता के बीच होगी परेड
जयपुर
Indian Army

Published on:

14 Aug 2025 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान में 15 व 16 अगस्त को झमाझम, जानें 27 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम का हाल

