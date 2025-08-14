IMD Alert: राजस्थान में 15 व 16 अगस्त को झमाझम, जानें 27 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, कोटा व उदयपुर संभाग के जिलों में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 15 से 21 अगस्त तक और बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 16 से 22 अगस्त के दौरान अच्छी बारिश होने के आसार हैं।