Heavy Rain Alert: IMD ने दे दी 15-16 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी, अमृतसर से होकर गुजर रही है मानसून की ट्रफ लाइन

Rajasthan Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग समेत कई जगह हल्की बारिश हुई। जिसके बाद आगामी 2-3 दिन अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी लेकिन 15-16 अगस्त से फिर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर, चंडीगढ़ (सामान्य से उत्तर की ओर) से होकर गुजर रही है और राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं।
इसके प्रभाव से 14 अगस्त को ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके असर से कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त और कोटा, उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इधर, राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश का दौर चला।
पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश अलवर के मालाखेड़ा में 40.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। साथ ही श्रीगंगानगर में सबसे अधिक दिन का तापमान दर्ज किया गया। दिन का पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया और निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ 20-30 kmph की स्पीड से तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है।