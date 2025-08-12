Heavy Rain Alert: IMD ने दे दी 15-16 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी, अमृतसर से होकर गुजर रही है मानसून की ट्रफ लाइन

इसके प्रभाव से 14 अगस्त को ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके असर से कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त और कोटा, उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इधर, राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश का दौर चला।