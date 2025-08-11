Rain Alert: राजस्थान में बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं होगी सक्रिय! यहां भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून (Rajasthan Monsoon) एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन (Monsoon Traff Line) अमृतसर, चंडीगढ़ (सामान्य से उत्तर की ओर) से होकर गुजर रही है। जिससे राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी है। इसके प्रभाव से आगामी 3-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने की संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से (Rajasthan Rain) बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में 15 अगस्त, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश (Heavy rain) होने की संभावना जताई है।
वहीं, विभाग ने अगले 120 मिनट में (IMD Alert) जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, झुंझुनू, बारां, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, सीकर, कोटा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों मे कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा हवा (20-30 kmph) चलने की आशंका जाहिर की है।
पूर्वी राजस्थान में सोमवार को कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा अटरू (बारां) में 50.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।