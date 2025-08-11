Rain Alert: राजस्थान में बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं होगी सक्रिय! यहां भारी बारिश की चेतावनी

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से (Rajasthan Rain) बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में 15 अगस्त, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश (Heavy rain) होने की संभावना जताई है।