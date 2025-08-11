Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, अगले 3 घंटे में जयपुर सहित इन 9 जिलों में बारिश की चेतावनी

Rajasthan weather update: जयपुर। पिछले एक सप्ताह से राजस्थान में बारिश से राहत मिली हुई है। वहीं सोमवार दोपहर बार कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में नौ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने सोमवार को दोपहर 3.10 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर,बारां, झुंझुनू, सीकर, कोटा, धौलपुर जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा व आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर, चंडीगढ़ (सामान्य से उत्तर की ओर) से होकर गुजर रही है तथा राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं।
इसके प्रभाव से आगामी 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना जताई जा रही है।
आगामी 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को व कोटा, उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।