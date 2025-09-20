पत्नी से प्रेम संबंधों के शक में पति ने की युवक की हत्या

बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक युवक ने पत्नी से प्रेम संबंधों के शक में अपने ही रिश्तेदार युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात में पत्नी और सास भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों का एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन कर लिया है।
सीआइ देवेश भारद्वाज ने बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 8.30 बजे की है। बूंदी जिले के तालेड़ा निवासी चंद्रप्रकाश (33) बोरखेड़ा के मंडी पाड़ा में अपने ससुराल पहुंचा। यहां पत्नी रेखा (30), सास रुक्मणी (62) के अलावा रेखा की मौसी का पोता दीपक (32) भी मौजूद था। चंद्रप्रकाश को पत्नी और दीपक की नजदीकी पर पहले से ही शक था।
दीपक को घर में देख चंद्रप्रकाश भड़क गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में रेखा, उसकी मां रुक्मणी और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
आंख का ऑपरेशन कराने मायके आई थी
घायल रुक्मणी ने बताया कि बेटी रेखा हाल ही में आंख के ऑपरेशन के चलते मायके आई थी। तभी सुबह अचानक दामाद चंद्रप्रकाश आया और बिना कुछ कहे रेखा पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पर उसने उनके हाथ पर भी चाकू मार दिया। इसी दौरान दीपक को भी उसने चाकू से घायल कर दिया। सीआइ ने बताया कि चंद्रप्रकाश तालेड़ा स्थित अपने गांव से पत्नी से मिलने कोटा आया था। उसने दीपक को पत्नी का प्रेमी मानकर हमला किया। आरोपी किसान है जबकि मृतक दीपक सिम पोर्ट करने का काम करता था।फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना के बाद बाहर खड़ा रहा आरोपी, मौका पाकर फरार
स्थानीय लोगों ने बताया कि घर के अंदर से चीख-पुकार की आवाज आई तो लोग अंदर पहुंचे। इस दौरान पूरा घर खून से सना हुआ था। रेखा और उसका साथी दीपक लहूलुहान हालत में पड़े थे। इस आरोपी चंद्रप्रकाश बाहर भीड़ में खड़ा रहा। पता चलने पर लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया।