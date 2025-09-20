पत्नी से प्रेम संबंधों के शक में पति ने की युवक की हत्या

घायल रुक्मणी ने बताया कि बेटी रेखा हाल ही में आंख के ऑपरेशन के चलते मायके आई थी। तभी सुबह अचानक दामाद चंद्रप्रकाश आया और बिना कुछ कहे रेखा पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पर उसने उनके हाथ पर भी चाकू मार दिया। इसी दौरान दीपक को भी उसने चाकू से घायल कर दिया। सीआइ ने बताया कि चंद्रप्रकाश तालेड़ा स्थित अपने गांव से पत्नी से मिलने कोटा आया था। उसने दीपक को पत्नी का प्रेमी मानकर हमला किया। आरोपी किसान है जबकि मृतक दीपक सिम पोर्ट करने का काम करता था।फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।