Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

पत्नी से प्रेम संबंधों के शक में पति ने की युवक की हत्या

बोरखेड़ा में मर्डर : पत्नी और सास पर भी हमला, आरोपी डिटेन

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 20, 2025

Kota Murder News
Kota Murder News

बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक युवक ने पत्नी से प्रेम संबंधों के शक में अपने ही रिश्तेदार युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात में पत्नी और सास भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों का एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन कर लिया है।

सीआइ देवेश भारद्वाज ने बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 8.30 बजे की है। बूंदी जिले के तालेड़ा निवासी चंद्रप्रकाश (33) बोरखेड़ा के मंडी पाड़ा में अपने ससुराल पहुंचा। यहां पत्नी रेखा (30), सास रुक्मणी (62) के अलावा रेखा की मौसी का पोता दीपक (32) भी मौजूद था। चंद्रप्रकाश को पत्नी और दीपक की नजदीकी पर पहले से ही शक था।

दीपक को घर में देख चंद्रप्रकाश भड़क गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में रेखा, उसकी मां रुक्मणी और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

आंख का ऑपरेशन कराने मायके आई थी

घायल रुक्मणी ने बताया कि बेटी रेखा हाल ही में आंख के ऑपरेशन के चलते मायके आई थी। तभी सुबह अचानक दामाद चंद्रप्रकाश आया और बिना कुछ कहे रेखा पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पर उसने उनके हाथ पर भी चाकू मार दिया। इसी दौरान दीपक को भी उसने चाकू से घायल कर दिया। सीआइ ने बताया कि चंद्रप्रकाश तालेड़ा स्थित अपने गांव से पत्नी से मिलने कोटा आया था। उसने दीपक को पत्नी का प्रेमी मानकर हमला किया। आरोपी किसान है जबकि मृतक दीपक सिम पोर्ट करने का काम करता था।फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना के बाद बाहर खड़ा रहा आरोपी, मौका पाकर फरार

स्थानीय लोगों ने बताया कि घर के अंदर से चीख-पुकार की आवाज आई तो लोग अंदर पहुंचे। इस दौरान पूरा घर खून से सना हुआ था। रेखा और उसका साथी दीपक लहूलुहान हालत में पड़े थे। इस आरोपी चंद्रप्रकाश बाहर भीड़ में खड़ा रहा। पता चलने पर लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

कोटा

murder news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 07:47 pm

Published on:

20 Sept 2025 07:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / पत्नी से प्रेम संबंधों के शक में पति ने की युवक की हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.