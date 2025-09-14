Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Crime: पिता का मोबाइल नंबर लेने घर आया, युवती से किया रेप, अश्लील फोटो भी खींचे

घर आकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील फोटो खींच कर बदनाम करने की धमकी देने के एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सीकर

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

Rape news
सांकेतिक तस्वीर (Patrika Photo)

सीकर। घर आकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील फोटो खींच कर बदनाम करने की धमकी देने के एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बुद्धाराम बलाई निवासी चोखा का बास को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया।

थानाधिकारी दलीप सिंह के अनुसार पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी 13 दिसंबर 2024 को आरोपी उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में उसके घर आया तथा उसके पिता के मोबाइल नंबर मांगे। युवती अपने पिता के मोबाइल नंबर लेने कमरे में घुसी तो आरोपी भी पीछे से उसके कमरे में आ गया। कमरे को बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके अश्लील फोटो खींच लिए।

आरोपी ने जाते समय एक मोबाइल नंबर दिया तथा कहा कि इस पर बात करना वरना तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। 10 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जब घरवाले राखी बांधने गए हुए थे तब आरोपी ने मौका देखकर युवती के साथ फिर से दुष्कर्म किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: एक तरफा प्यार की दर्दनाक दास्तां, पहले महिला फिर खुद को मारी गोली, जानिए पूरा मामला
भरतपुर
Love-affair-in-Bharatpur

17 अगस्त को युवती के घर वालों ने सांगलिया मेला देखने जाने के कारण उसे घर पर रहने के लिए कहा तो युवती की आंख में आंसू आ गए। घर वालों ने उससे पूछा तो उसने सारी घटना बताई और फिर घर वालों के साथ थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के करीब एक महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: नागौर में तस्कर को पकड़े आई पुलिस पर हमला, CI सहित 2 कांस्टेबल घायल
नागौर
Rajasthan police

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 02:31 pm

Published on:

14 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Crime: पिता का मोबाइल नंबर लेने घर आया, युवती से किया रेप, अश्लील फोटो भी खींचे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.