Rajasthan Crime: पिता का मोबाइल नंबर लेने घर आया, युवती से किया रेप, अश्लील फोटो भी खींचे

सीकर। घर आकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील फोटो खींच कर बदनाम करने की धमकी देने के एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बुद्धाराम बलाई निवासी चोखा का बास को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया।
थानाधिकारी दलीप सिंह के अनुसार पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी 13 दिसंबर 2024 को आरोपी उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में उसके घर आया तथा उसके पिता के मोबाइल नंबर मांगे। युवती अपने पिता के मोबाइल नंबर लेने कमरे में घुसी तो आरोपी भी पीछे से उसके कमरे में आ गया। कमरे को बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके अश्लील फोटो खींच लिए।
आरोपी ने जाते समय एक मोबाइल नंबर दिया तथा कहा कि इस पर बात करना वरना तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। 10 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जब घरवाले राखी बांधने गए हुए थे तब आरोपी ने मौका देखकर युवती के साथ फिर से दुष्कर्म किया।
17 अगस्त को युवती के घर वालों ने सांगलिया मेला देखने जाने के कारण उसे घर पर रहने के लिए कहा तो युवती की आंख में आंसू आ गए। घर वालों ने उससे पूछा तो उसने सारी घटना बताई और फिर घर वालों के साथ थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के करीब एक महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया।