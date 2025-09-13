Rajasthan: नागौर में तस्कर को पकड़े आई पुलिस पर हमला, CI सहित 2 कांस्टेबल घायल

तीनों महिलाओं में शामिल आरोपी की मां प्रेमा, भाणजी रामी व मंजू उसे व सिपाही वेदप्रकाश को गले से पकडक़र गेट से हटाने लगे। हनुमान ने उसके कंधे को दांतों से काट लिया और वहां से भाग गया। हनुमान का भाई सुरेन्द्र ट्रेक्टर को स्टार्ट करके पुलिस की गाड़ी को तोडऩे लगा। सिपाही संजीव ने उसे रोका तो महिलाओं ने उसके साथ धक्का मुक्की की। इसका फायदा उठाकर हनुमान खेतों में भाग गया। पुलिस ने आरोपी हनुमान, सुरेन्द्र, प्रेमा, रामी के खिलाफ राजकार्य में बाधा एवं मारपीट कर चोटें पहुंचाने का मामला दर्ज कर आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया।