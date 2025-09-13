Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: नागौर में तस्कर को पकड़े आई पुलिस पर हमला, CI सहित 2 कांस्टेबल घायल

Rajasthan News: नागौर जिले के कांटिया गांव में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को पकड़ने आई सूरतगढ पुलिस के साथ आरोपी सहित उसके परिजनों ने मारपीट की।

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Rajasthan police
फाइल फोटो- पत्रिका

Nagaur News: नागौर जिले के कांटिया गांव में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को पकड़ने आई सूरतगढ पुलिस के साथ आरोपी सहित उसके परिजनों ने मारपीट की। घटना के दौरान आरोपी पुलिस से छुड़ाकर भाग गया। इस दौरान सीआई सहित दो कांस्टेबल के चोटें आई।

सीआई की रिपोर्ट पर खींवसर पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा एवं मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। खींवसर पुलिस ने महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार नोखा निवासी सूरतगढ़ थानाधिकारी दिनेश सारण ने खींवसर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह तथा सिपाही वेदप्रकाश और संजीव 10 मई को राजियासर थाने के एनडीपीएस एक्ट के वांछित आरोपी कांटिया गांव के सियागों की ढाणी निवासी हनुमान सियाग पुत्र घेवरराम जाट की तलाश में गुरुवार को उसकी ढाणी में पहुंचे। वहां कमरे में से हनुमान सियाग व एक लडक़ा और तीन महिलाएं बाहर आई।

पुलिस के चंगुल से आरोपी को छुड़ाया

पुलिस ने आरोपी हनुमान को दबोचा तो उसने वहां मौजूद महिलाओं और लडक़े सुरेन्द्र को लाठियां लाकर मारपीट कर छुड़ाने को कहा। तीनों महिलाओं, हनुमान व सुरेन्द्र ने मिलकर सिपाही वेदप्रकाश व संजीव के साथ धक्का मुक्की की। आरोपी को छुड़ाकर घर के अन्दर भेज दिया। उसने तथा सिपाही ने पीछा किया तो हनुमान ने कमरे का गेट बंद करना चाहा इस दौरान वो दोनों दरवाजे के बीच फंस गए।

पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़

तीनों महिलाओं में शामिल आरोपी की मां प्रेमा, भाणजी रामी व मंजू उसे व सिपाही वेदप्रकाश को गले से पकडक़र गेट से हटाने लगे। हनुमान ने उसके कंधे को दांतों से काट लिया और वहां से भाग गया। हनुमान का भाई सुरेन्द्र ट्रेक्टर को स्टार्ट करके पुलिस की गाड़ी को तोडऩे लगा। सिपाही संजीव ने उसे रोका तो महिलाओं ने उसके साथ धक्का मुक्की की। इसका फायदा उठाकर हनुमान खेतों में भाग गया। पुलिस ने आरोपी हनुमान, सुरेन्द्र, प्रेमा, रामी के खिलाफ राजकार्य में बाधा एवं मारपीट कर चोटें पहुंचाने का मामला दर्ज कर आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया।

13 Sept 2025 12:09 pm

Rajasthan: नागौर में तस्कर को पकड़े आई पुलिस पर हमला, CI सहित 2 कांस्टेबल घायल

