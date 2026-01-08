Nagori Ashwagandha : राजस्थान को बड़ा तोहफा, नागौर के अश्वगंधा को मिला जीआई टैग, किसानों की हुई बल्ले-बल्ले

Nagori Ashwagandha : नागौर की मिट्टी की खुशबू अब दुनियाभर में अपनी औषधीय ताकत का लोहा मनवाएगी। लंबे इंतजार के बाद, राजस्थान के गौरव 'नागौरी अश्वगंधा' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हुए जीआई टैग का कवच मिल गया है। यह सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि नागौर के किसानों की सदियों पुरानी मेहनत और वहां की विशेष जलवायु की जीत है। यह प्रमाण-पत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जारी किया। अब नागौर के किसानों को कई फायदे मिलेंगे। अश्वगंधा जीआई टैग मिलने के बाद ‘नागौरी अश्वगंधा’ का नाम सुरक्षित रहेगा। निवेशक या व्यापारी इसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसानों को फसल का सही मूल्य मिलने में मदद मिलेगी।