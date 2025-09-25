Rajasthan Temple: 7 बहनों के रूप में विराजमान माता का 400 साल पुराना मंदिर, पूरी होती है यहां सच्चे मन से मांगी हर मुराद

नवरात्र के दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां माता रानी 7 बहनों के रूप में विराजमान हैं। पूरे मन्दिर पर भव्य कांच की नक्काशी की गई है। यहां वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर कंकाली माता विराजित हैं और उनके सामने भैरू बाबा का थानक है। मंदिर प्रांगण में ही लगभग 40 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हनुमानजी और भोलेनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं, भक्त दर्शन के लिए आते हैं।