कोचिंग हब ही नहीं अब टूरिज्म भी बनेगी कोटा की इकॉनमी का सोर्स, जानें कौनसे है प्रमुख पर्यटन स्थल

कोटा शहर को अब सिर्फ कोचिंग हब के नाम से नहीं जाना जाएगा बल्कि अब यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभरेगा। कोटा की इकॉनमी का सबसे बड़ा सोर्स स्टूडेंट ही थे लेकिन पिछले कई सालों से स्टूडेंट सुसाइड केस के बढ़ते मामलों के कारण नेगेटिव माहौल बन गया और छात्रों की संख्या में गिरावट आ गई। इस कारण अब राजस्थान सरकार कोटा की नई इकॉनमी सोर्स जनरेट करने को पर्यटन की ओर ख़ासा ध्यान देने को तैयार है। आने वाले दिनों में मुकुन्दरा हिल्स, टाइगर सफारी और चंबल रिवरफ्रंट जैसे स्थान न केवल पर्यटकों को लुभाएंगे, शहर की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक, कोटा में पर्यटन से सालाना 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए की आय हो रही है।