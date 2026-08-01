योग एवं आध्यात्मिक केंद्र पर यज्ञ में दी आहुतियां

बारां. महिला पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में योग एवं आध्यात्मिक केंद्र पर यज्ञ का आयेाजन किया गया जिसमें सभी साधकों ने आहुतियां दीं। जिला महामंत्री एवं योग प्रशिक्षिका कमला रानी तनेजा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार हम गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग और योग को अपने जीवन में अपनाकर शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं निरोगी रहकर एक उन्नत जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। योग साधकों ने यज्ञ प्रार्थना और गुरु भजनों का गायन किया। संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा की गई।