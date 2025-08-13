Kota: हॉस्पिटल में ICU स्टाफ की लापरवाही से मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, बोले ‘मोबाइल चलाकर सुन रहे थे गाने’

डीसीएम सूरसागर निवासी करण बघेल (22) को सांस लेने में तकलीफ के चलते सोमवार दोपहर 12 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में फेफड़ों में संक्रमण की पुष्टि हुई। शाम को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे श्वास रोग विभाग के आइसीयू में शिफ्ट किया गया। परिजनों के अनुसार रात में हालत बार-बार बिगड़ने के बावजूद स्टाफ ने उनकी बात नहीं सुनी और रात 11 बजे उन्हें आईसीयू से बाहर कर दिया गया।