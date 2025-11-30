Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करके जला दी पोशाक, धरने पर बैठे गुस्साए लोग, हनुमान चालीसा पढ़कर किया विरोध प्रदर्शन

Rajasthan News: कोटा के शॉपिंग सेंटर क्षेत्र स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर उनकी पोशाकें जलाने की घटना सामने आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 30, 2025

Kota Shiv Mandir News

प्रदर्शन करते लोगों की फोटो: पत्रिका

Kota Shiv Mandir Vandalised Protest: कोटा के शॉपिंग सेंटर क्षेत्र स्थित प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित किया और पोशाक भी जला दी। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में गहरा रोष नजर आया।

गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

सुबह मंदिर का पुजारी जब मंदिर पहुंचा तो मूर्तियों को देखकर अचंभित रह गया। क्योंकि शिवलिंग, पार्वती, गणेश और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां खंडित थी साथ ही भगवान की पोशाकें भी जल चुकी थीं।

घटना की जानकारी मिलने पर व्यापारी गुस्से में आ गए और हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। व्यापारी "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में ये मामला असामाजिक तत्वों की करतूत लग रही है। पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति भी नजर आया है। जो मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें

चर्चित हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड : ट्रेन में भीख मांगते पकड़े गए तीन बदमाश, अब तक 12 गिरफ्तार
झुंझुनू
Dennis Bawaria murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 01:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करके जला दी पोशाक, धरने पर बैठे गुस्साए लोग, हनुमान चालीसा पढ़कर किया विरोध प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: बेटी के गृहप्रवेश कार्यक्रम से लौटकर पिता ने उठाया खौफनाक कदम, बेटा छत पर पहुंचा तो इस हाल में मिले

कोटा

Kota Mnadi Bhav : सोयाबीन मंदा, धान में तेजी

कोटा

Kota: UIT के रिटायर्ड सीनियर क्लर्क को भेजा जेल, घर पर रखता था सरकारी योजनाओं की रिकॉर्ड फाइल

कोटा

Kota: उद्योगपति आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट को शेयर करते ही कोटा की तारीफ करने लगे यूजर्स, देश-विदेश में भी हो रही शहर की चर्चा

kota post on social media
कोटा

Kota: AC खरीदने के बहाने व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाया, होटल बुलाकर पत्नी को किया फोन, चौंका देगी 2 मास्टरमाइंड महिलाओं की क्राइम स्टोरी

Kota Honeytrap Case
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.