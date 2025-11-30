Kota: शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करके जला दी पोशाक, धरने पर बैठे गुस्साए लोग, हनुमान चालीसा पढ़कर किया विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन करते लोगों की फोटो: पत्रिका
Kota Shiv Mandir Vandalised Protest: कोटा के शॉपिंग सेंटर क्षेत्र स्थित प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित किया और पोशाक भी जला दी। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में गहरा रोष नजर आया।
सुबह मंदिर का पुजारी जब मंदिर पहुंचा तो मूर्तियों को देखकर अचंभित रह गया। क्योंकि शिवलिंग, पार्वती, गणेश और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां खंडित थी साथ ही भगवान की पोशाकें भी जल चुकी थीं।
घटना की जानकारी मिलने पर व्यापारी गुस्से में आ गए और हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। व्यापारी "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
सूचना मिलने पर कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में ये मामला असामाजिक तत्वों की करतूत लग रही है। पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति भी नजर आया है। जो मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग