Kota: शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करके जला दी पोशाक, धरने पर बैठे गुस्साए लोग, हनुमान चालीसा पढ़कर किया विरोध प्रदर्शन

सूचना मिलने पर कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में ये मामला असामाजिक तत्वों की करतूत लग रही है। पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति भी नजर आया है। जो मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।