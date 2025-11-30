Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

चर्चित हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड : ट्रेन में भीख मांगते पकड़े गए तीन बदमाश, अब तक 12 गिरफ्तार

झुंझुनूं पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे आरोपियों को ट्रेन में भीख मांगते समय दबोचा गया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Nov 30, 2025

Dennis Bawaria murder case

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

Dennis Bawaria Murder Case झुंझुनूं। हिस्ट्रीशीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड में झुंझुनूं पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बसंत विहार निवासी हितेश, जीत की ढाणी निवासी प्रशांत उर्फ पोखर और पन्ने सिंह की ढाणी, ठेलासर (हाल बिसाऊ) निवासी अजय उर्फ संदीप शामिल हैं।

पुलिस ने तीनों को औरंगाबाद से दिल्ली जा रही सचखंड एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में भीख मांगते हुए धर दबोचा। फरारी के दौरान तीनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और ट्रेनों व मंदिरों के सामने भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि विशेष पुलिस टीम एक माह से आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार यही तीनों थे।

घटना के बाद आरोपियों के गुट बन गए

घटना को अंजाम देने के कुछ दिन बाद आरोपियों के अलग-अलग गुट बन गए। आरोपियों की फरारी के दौरान सूत्रों से पता चला कि प्रशांत, हितेश और अजय तीनों खास दोस्त हैं और एक साथ ही रह रहे हैं। जिस दिन घटना हुई उस दिन भी तीनों एक ही गाड़ी में भागे थे और फरारी के दौरान साथ में रहे।

आरोपी दीपक और मंदीप अलग फरारी काटने लगे। आरोपियों को गाड़ी देने और ठहराने वालों को पकड़ लिया गया। इसके चलते इनके परिजन व नजदीकी लोगों ने डर के मारे मदद करना व बात करना बंद कर दिया। ये लोग किसी राह चलते से फोन लेकर और किसी से भूखे रहने की बात कहकर पैसा मांगकर काम चलाने लगे।

फरारी की कहानी : पैसे खत्म, रास्ते बंद, भीख सहारा

राजस्थान में सभी ठिकाने बंद होने के बाद आरोपी मध्यप्रदेश की ओर भागे। दो-दो दिन तक भूखे रहना पड़ा। फटे-पुराने कपड़े पहनकर ट्रेनों के जनरल डिब्बों में भीख मांगने लगे। अमृतसर, दिल्ली, आगरा, धौलपुर, बीना, औरंगाबाद व नांदेड़ जैसे रूटों पर घूमते रहे। पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग स्टेशनों से ट्रेन बदलते रहे।

इनकी मुस्तैदी से पकड़ में आए आरोपी

कोतवाली थानाधिकारी श्रवण कुमार नील, मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, संदीप पूनियां, अनिल कुमार, रुपेन्द्र ओला, चेनाराम समेत एजीटीएफ झुंझुनूं व साइबर सेल की टीम का सहयोग रहा। इस मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह वीडियो भी देखें

अपहरण, लूट और हत्या में बदल गया मामला

20 अक्टूबर को डेनिस उर्फ नरेश कुमार ने एसएमएस अस्पताल जयपुर में दिए पर्चा बयान में बताया था कि वह पटाखे और तीन लाख रुपए लेकर साथियों के साथ कार में चूड़ेला गांव जा रहा था। चूरू बाइपास के पास तीन कैंपर गाड़ी में आए प्रशांत उर्फ पोखर, हितेश, अजय, दीपक, मंदीप, कपिल समेत कई अन्य ने टक्कर मारकर घेर लिया।

लोहे की पाइपों से हमला कर उसे घायल किया। अपहरण कर रसोड़ा गांव ले गए और मारपीट कर लूटपाट की और जोहड़ में पटक कर चले गए। इलाज के दौरान 21 अक्टूबर को हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया की मौत हो गई। मामले में हत्या के साथ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

ये भी पढ़ें

Pali: 13 साल की मासूम साली के साथ जीजा ने किया बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई ऐसी कड़ी सजा
पाली
pali rape news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / चर्चित हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड : ट्रेन में भीख मांगते पकड़े गए तीन बदमाश, अब तक 12 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लड़कों को आउट करने वाली हैप्पी खींचड़ कैसे पहुंची डब्ल्यूपीएल में, जानें रोचक कहानी

jhunjhunu news
झुंझुनू

झुंझुनूं में कैमरों में नजर आए पैंथर, जानें पूरी खबर 

jhunjhunu news
झुंझुनू

न्याय के देवता शनि ने बदली चाल, जानें कब तक रहेंगे, क्या हो सकता है असर

jhunjhunu news
झुंझुनू

भाजपा नेता मुकेश दाधीच का अनूठा रेकॉर्ड, लगातार 11साल से प्रदेश पदा​धिकारी

jhunjhunu news
झुंझुनू

झुंझुनूं वालों को कोई समस्या है तो 8306002128 नम्बर पर लिखकर भेजें

jhunjhunu news
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.