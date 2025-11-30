चर्चित हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड : ट्रेन में भीख मांगते पकड़े गए तीन बदमाश, अब तक 12 गिरफ्तार

पुलिस ने तीनों को औरंगाबाद से दिल्ली जा रही सचखंड एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में भीख मांगते हुए धर दबोचा। फरारी के दौरान तीनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और ट्रेनों व मंदिरों के सामने भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि विशेष पुलिस टीम एक माह से आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार यही तीनों थे।