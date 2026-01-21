MP-झालावाड़ से डोडा चूरा लेकर पंजाब में करती थी सप्लाई, पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाई में महिला तस्कर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

गुमानपुरा थाना सीआइ महेश कारवाल ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान दो युवकों को 6 किलो 24 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रदीप सिंह (19) और खुशदीप सिंह (20) के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले के निवासी हैं और कोटा में किराये से रह रहे थे। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गांजा सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जाएगा।