MP-झालावाड़ से डोडा चूरा लेकर पंजाब में करती थी सप्लाई, पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाई में महिला तस्कर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

रेलवे कॉलोनी थाने गिरफ्तार महिला तस्कर (फोटो: पत्रिका)
Kota Police Action Under Operation Garudavyuh: कोटा शहर में नशे के बढ़ते कारोबार पर नकेल कसने के लिए कोटा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन गरुड़व्यूह के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई 3 बड़ी कार्रवाइयों में पुलिस ने एमडी, चरस, गांजा और अफीम डोडा चूरा की बड़ी खेप जब्त करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन पर रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में विज्ञाननगर, रेलवे कॉलोनी और गुमानपुरा थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है।
विज्ञाननगर थाना पुलिस ने आर्य समाज संस्थान के पीछे की गली, सेक्टर-1 से एक आरोपी को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने अब्दुल रशीद खान (31), निवासी नगर निगम कॉलोनी, छावनी को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 19.85 ग्राम एमडी, 94.42 ग्राम चरस और 18,100 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त को लेकर जांच शुरू की गई है।
रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर टीटीई विश्राम गृह के पास से दो अंतरराज्यीय महिला तस्करों को गिरफ्तार कर 17 किलो 590 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस गश्त के दौरान दोनों महिलाएं संदिग्ध अवस्था में मिलीं। तलाशी में उनके बैगों से कपड़ों के बीच छुपाकर रखा गया डोडा चूरा मिला।
गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बिंदेर उर्फ बिंद्रा उर्फ पलवेन्द्र कौर (42) निवासी फिरोजपुर, पंजाब और बलजीत कौर उर्फ कोमल (29) निवासी जालंधर, पंजाब के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि दोनों महिलाएं मध्य प्रदेश और झालावाड़ से डोडा चूरा लेकर ट्रेन और बस के जरिए पंजाब सप्लाई करती थीं। पुलिस ने उनके पास से दो एंड्रॉइड मोबाइल भी जब्त किए हैं। मामले का अनुसंधान आगे भीमगंजमंडी थाना कर रहा है।
गुमानपुरा थाना सीआइ महेश कारवाल ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान दो युवकों को 6 किलो 24 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रदीप सिंह (19) और खुशदीप सिंह (20) के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले के निवासी हैं और कोटा में किराये से रह रहे थे। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गांजा सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जाएगा।
कोटा
राजस्थान न्यूज़
