महंत देवानंद हत्याकांड: IG-SP, 12 RPS और 100 जवान मिलकर भी नहीं लगा पा रहे मर्डर का सुराग, चौथे दिन भी हाथ खाली

जांच टीम मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। इसके अलावा मठ और आश्रम से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी जांच से कुछ महत्वपूर्ण कड़ियां सामने आ सकती हैं। हालांकि, अब तक जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जो किसी एक संदिग्ध या किसी विशेष एंगल की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता हो। इधर, पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों और हाल ही जेल से रिहा हुए व्यक्तियों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। साथ ही, मठ से जुड़े आर्थिक और प्रशासनिक दस्तावेज की समीक्षा की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी अप्रत्यक्ष विवाद का इस घटना से संबंध तो नहीं है।