Pre Monsoon : आंधी के साथ झमाझम, सवा इंच बरसे बादल, सड़कों पर बह निकला पानी

बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद सुबह से ही उमस का जोर बना रहा। हालात यह हो गए कि लोग पसीने से तरबतर हो गए। दिन में तेज धूप होने के कारण लोग कम ही बाहर निकले। शाम ढलने के बाद ही लोग बाजारों में निकले। अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान तीन डिग्री की गिरावट के साथ 22.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह के समय आर्द्रता 63 प्रतिशत तक दर्ज की गई, जिससे दिनभर चिपचिपी गर्मी का एहसास बना रहा।