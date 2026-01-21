राजस्थान सरकार ने बदल दिया इस गांव का नाम, अधिसूचना जारी

ग्रामीण राजेंद्र केवट और राम सिंह ने बताया रियासत काल में एक चौकी स्थापित थी। उसके प्रभारी का नाम मोहम्मद था, इसलिए गांव का नाम मोहम्मदपुरा रख दिया गया था। यही नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। मदनपुरा पंचायत प्रशासक मूलचंद गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा गांव का नाम बदलने की मांग की जा रही थी।