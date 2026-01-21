Rajasthan Budget 2026: कब आएगा राजस्थान का बजट? आ गई तारीख

सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश कर सकती है। यह बजट ‘जन आकांक्षाओं की पूर्ति’ करने वाला होगा। सत्र को दो चरणों में आयोजित करने की योजना है।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कार्यकर्ता सुनवाई के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि विधानसभा सत्र दो चरणों में चल सकता है। पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर लगभग 28 फरवरी तक चल सकता है। इस दौरान विधानसभा की करीब 20 बैठकें होने की संभावना है।
इसके बाद दूसरा चरण पंचायत चुनावों के संपन्न होने के बाद आहूत किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा का हर दिन राजस्थान की जनता के लिए उपयोगी साबित हो और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार सदन में गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा चाहती है। सरकार विपक्ष का सम्मान करती है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह राजस्थान के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाए। सदन के गौरवपूर्ण पटल का उपयोग सुर्खियों में रहने के बजाय जनोपयोगी और विकास से जुड़े मुद्दों के लिए किया जाना चाहिए। विपक्ष आलोचना करे, सुझाव दे और प्रश्न खड़े करे, लेकिन भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
