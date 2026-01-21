Rajasthan Budget 2026: कब आएगा राजस्थान का बजट? आ गई तारीख

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार सदन में गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा चाहती है। सरकार विपक्ष का सम्मान करती है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह राजस्थान के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाए। सदन के गौरवपूर्ण पटल का उपयोग सुर्खियों में रहने के बजाय जनोपयोगी और विकास से जुड़े मुद्दों के लिए किया जाना चाहिए। विपक्ष आलोचना करे, सुझाव दे और प्रश्न खड़े करे, लेकिन भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना भी आवश्यक है।