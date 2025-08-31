Monsoon Update : भादो फिर हर्षाया : बांधों के गेट खुले, राजस्थान में यहां नदी-नाले उफान पर

झालावाड़ शहर में करीब दो घंटे हुई बारिश से चंदा महाराज की पुलिया व कुम्हार मोहल्ले के आस-पास के घरों में पानी घुस गया। सबसे ज्यादा बारिश रायपुर में 140, झालावाड़ में 48, असनावर में 8, बकानी में 41, डग में 63, झालरापाटन में 35, खानपुर में 5, मनोहरथाना में 11, पचपहाड़ में 5, पिड़ावा में 15, सुनेल में 34 एमएम बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के बाद रायपुर-सुनेल मार्ग पर परासली के निकट बहने वाला बरसाती नाला उफान पर रहने से रायपुर-सुनेल सडक मार्ग बन्द रहा। रघुनाथपुरा-पालखन्दा गांव को जोड़ने वाला नाला भी उफान पर रहने से आवागमन थम गया। झालावाड़ शहर में रेतवाड़ा मोहल्ले में बारिश के दौरान ही तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक धार्मिक स्थल के टीनशेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।