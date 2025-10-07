भरत सिंह 10वीं, 12वीं, 13वीं व 15वीं विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1990 में दीगोद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपना पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा पर हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1993 में उन्हें पहली जीत झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से मिली। कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी चतुर्भुज को हराया। उसके बाद वो वर्ष 2003 से 2013 तक लगातार दस साल दीगोद (सांगोद) से विधायक रहे। वर्ष 2003 में उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता ललित किशोर चतुर्वेदी को शिकस्त दी। वर्ष 2018 में सांगोद विस क्षेत्र से चुनाव जीतकर चौथी बार विधानसभा पहुंचे।